Kurultayın ilk günü olan cuma, yeni parti programı ve tüzük değişikliklerinin oylanmasıyla başlayacak. Delegelere önceden iletilen program üzerinde değerlendirme yapma ve öneri sunma imkânı tanınacak. Tüzük değişiklikleri arasında gençlik kotası ve bazı yapısal düzenlemeler dikkat çekiyor.

Cumartesi günü gerçekleşecek genel başkanlık seçimleri ise şimdiden kulislerde en çok konuşulan konu haline gelmiş durumda. Parti yönetiminden sızan bilgilere göre, PM listeleri üzerinde uzun süredir titizlikle çalışılıyor. Parti Meclisi seçiminde 60 kişilik PM için 200’ün üzerinde adayın çıkabileceği konuşuluyor. MYK’nın da mevcut 24 üyeden 16-17 üyeye düşürülmesi bekleniyor.

Kulislerde, Özgür Özel’in PM listesi için iki farklı senaryo üzerinde durulduğu belirtiliyor: Ya geniş bir anahtar liste ile delegelere tercih bırakılacak ya da yönetimi belirleyecek tam liste sunulacak.

Ekrem İmamoğlu’na yakın isimlerin dışlanacağı iddiaları parti yönetimi tarafından doğrulanmazken, bazı sürpriz isimlerin listede yer alabileceği konuşuluyor. DEVA ve İYİ Parti’den CHP’ye katılan isimlerin de PM’de sürpriz şekilde yer alabileceği belirtiliyor.

Ve işte kurultayın en merak edilen noktası: Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun durumu… Kulislerde uzun süredir tartışılan konu nihayet netleşti. Yapılan açıklamalara rağmen, Kılıçdaroğlu’nun bu kurultayda aday olmayacağı söyleniyor.

Siyaset gözlemcileri, Kılıçdaroğlu’nun aday olmamasının partinin iç dengeleri ve gelecek stratejisi açısından önemli bir kırılma noktası olabileceğini söylüyor.