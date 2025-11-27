Diyarbakır, Mersin, Ankara ve Mardin’deki konuşmalar üzerinden açılan dört dosyanın birleştirildiği davanın duruşması, Mersin 14’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş duruşmaya katılmazken, avukatı salonda hazır bulundu.

Mahkeme, Mersin ve Diyarbakır’daki konuşmalara ilişkin iki dosyanın birleştirilmesine hükmederken; Ankara ve Mardin dosyalarının birleştirilmesi talebini kabul etmedi.

Savcıdan Ceza Talebi – Duruşma 6 Ocak’a Ertelendi

Mahkeme savcısı, verdiği mütalaada Demirtaş’ın ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, Demirtaş’ın bir sonraki duruşmaya katılmaması halinde “susma hakkını kullandığının kabul edileceği” yönünde ihtar yapılmasına karar verdi.

Demirtaş’ın avukatı mütalaaya karşı savunma için ek süre talep etti. Duruşma 6 Ocak tarihine ertelendi.