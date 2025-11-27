TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2026 bütçesini görüşmek üzere toplandı.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Oturumun en hararetli anı ise, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez’in, Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mücahid Taylan hakkında belgelerle dile getirdiği iddialar oldu.

Oturum başlamadan önce Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahid Taylan’ın Macaristan’da bir şirkete ortak olduğu iddiaları tansiyonu yükseltti. Taylan’ın komisyona gelip sadece kendisini tanıtması üzerine milletvekilleri sert tepki gösterdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, iddialara ilişkin olarak, “ESK’nın anılan şirketle doğrudan veya dolaylı tek kuruşluk ilişkisi yoktur.” dedi.

ÇÖMEZ: BAKAN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLİYOR, BELGELER BURADA

Komisyonda söz alan Turhan Çömez, Bakan Yumaklı’nın ifadelerine itiraz ederek Macaristan Maliye Bakanlığı belgeleri başta olmak üzere çok sayıda dokümanı komisyonla paylaştı. Çömez iddialarını şöyle sıraladı: Mücahid Taylan’ın Macaristan’da “Green Farm and Trade” adlı şirkette ortak ve yönetici olduğunu, bu şirketin son dört yılda 1 milyar TL’lik ticaret yaptığını, Macaristan’ın Türkiye’ye 4 milyon kg et ihraç ettiğini, ESK Genel Müdürü’nün şirketinin bu ticaretle bağlantılı olduğunu, şirket adresinin “gayrifaal” görünen bir apartman dairesi olmasına rağmen yüksek ciroya sahip olduğunu,Bakan’ın “ESK ile hiçbir ticari ilişki yok” açıklamasının belgelerle çeliştiğini söyledi. Çömez, ESK’ya kesilmiş fatura örneklerini göstererek, “Bu şirket Et ve Süt Kurumuna satış yapmış. Bu nasıl yok sayılabilir?” dedi.

