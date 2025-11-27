Ankara Büyükşehir Belediyesi, Dikimevi–Natoyolu Metro hattı yapım çalışmaları kapsamında, Sultan Fatih Caddesi, Natoyolu Caddesi ve Tıp Fakültesi Caddesi üzerinde bulunan istasyon bölgelerinde aşamalı olarak yol kapatma uygulamasına gidileceğini duyurdu.

Yetkililer, inşaat süreci boyunca yapılacak kapatma uygulamalarının zorunlu olduğunu belirterek, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için alternatif yolları ve toplu taşıma güzergâhlarını kullanmalarını istedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çalışmaların şehir içi ulaşımı en az etkileyecek şekilde planlandığını ve sürecin yakından takip edildiğini açıkladı. Kamuoyuna düzenli bilgilendirme yapılacağı belirtildi.

Metro hattının tamamlanmasıyla bölgedeki ulaşımın önemli ölçüde rahatlaması hedefleniyor.