Mamak Belediyesi, ilçedeki beş kreşte detaylı temizlik çalışmalarına devam ediyor. Çocukların sağlığı ve güvenliği öncelikli olarak ele alınarak, sınıflar, oyun alanları, mutfaklar ve ortak kullanım alanlarında kapsamlı temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri yapılıyor.

Belediye ekipleri, düzenli hijyen uygulamaları ile kış aylarında bulaşıcı hastalıkların önlenmesine yönelik önlemler alıyor. Temizlik çalışmaları, yüzey temizliği, dezenfeksiyon, hijyen kontrolü ve bakım işlemlerini kapsıyor.

Mamak Belediyesi Kreşleri

Mamak Belediyesi, ilçede beş kreş ile hizmet veriyor: General Zeki Doğan, Peyami Safa, Neşet Ertaş, Yamaçevler ve Durali Alıç. Kreşlerde tam gün eğitim sağlanırken, çocuklara üç öğün beslenme imkânı sunuluyor ve yaş gruplarına uygun eğitim programları uygulanıyor.

Tüm alanlarda düzenli temizlik ve hijyen uygulamaları yürütülerek, çocukların sağlık ve güvenliği gözetiliyor.