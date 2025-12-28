Ankara’da yarın okullar tatil mi? Sorusu, olumsuz hava koşullarının etkili olduğu günlerde öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından yakından takip ediliyor.

Ankara’da eğitim öğretime ara verilmesine ilişkin kararlar, Ankara Valiliği tarafından meteorolojik veriler doğrultusunda değerlendiriliyor. Kar yağışı, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar dikkate alınarak alınan tatil kararları, Valiliğin resmî açıklamalarıyla duyuruluyor.

Şu ana kadar Ankara genelinde yarın için okulların tatil edildiğine dair resmî bir açıklama bulunup bulunmadığı, Ankara Valiliği’nin internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden takip ediliyor. Yetkililer, hava şartlarının seyrine göre gün içinde yeni bir karar alınabileceğini belirtiyor.

Ancak Ankara Valiliği'nin henüz okullar tatil oldu şeklinde bir açıklama gelmiş değil.