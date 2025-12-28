BOLU’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Anadolu Otoyolu’nda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında yoğun kar yağışının etkili olduğu Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişi Çaydurt mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan 3 otomobil, 2 TIR, 1 yolcu otobüsü ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, otoyol jandarması ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu’nun Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluşurken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.