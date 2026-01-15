Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde gece saatlerinde meydana gelen silahlı saldırı, bölgede paniğe yol açtı. İddiaya göre, geçmişte bıçaklı kavga nedeniyle aralarında husumet bulunan Doğuş K. ile beldede esnaflık yapan Yusuf T. arasında yeniden karşılaşma yaşandı.

Tabancayla Ateş Açıldı

Olay sırasında Doğuş K.’nin tabancayla ateş açması sonucu Yusuf T., vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yusuf T., ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yusuf T.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Şüpheli Kısa Sürede Yakalandı

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli Doğuş K., jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin kaçmasına yardım ettiği öne sürülen ve akrabası olduğu belirtilen Turgut K. de gözaltına alınanlar arasında yer aldı.

Ortak İş Yaptıkları Öğrenildi

Öte yandan Doğuş K. ile Yusuf T.’nin geçmişte ortak iş yaptıkları, aralarındaki husumetin ise daha önce yaşanan bıçaklı kavga sonrası başladığı belirtildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.