TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda en düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri başladı.

Komisyon, zaman zaman AKP Milletvekilleri ile CHP Milletvekilleri arasında sert tartışmalara sahne oldu.

“EMEKLİNİN TABUTUNA ÇİVİ”

,

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba emekli tabutunu göstererek “Ölümü beklerken ölen emekliler var. AKP emeklinin tabutuna çiviyi çakacak” dedi. Ayrıca komisyona getirdikleri tencereyi de gösteren Ağbaba, “Bu tencere et değil, taş kaynatıyor” diye konuştu.

"Emeklinin evinde tenceresi kaynamıyor" diyen Ağbaba, "Burada bir tencere var. Bu teklifi verenler nasıl emeklinin yüzüne bakacaklar? Bunun içinde et yok, tavuk yok; taş var. Emekli taş kaynatıyor. Emekliler bin liralık zamla ancak et alabilir o da bu ay, önümüzdeki aylarda alamayacak. Emekliler protein alamıyor bazen en fazla tavuk ciğeri alıyor. Emeklinin derdinden anlamayan insan değildir. Öyle dengesizlikler var ki 3600 prim ödeyen emekliyle 9000 prim ödeyen emekli aynı maaşı alıyor. bu Bin liralık zam emeklinin sofrasına değil, iktidarın vitrinine utanç olarak konulmuştur" dedi.