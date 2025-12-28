Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelişinin 106. yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle andı. Başkent genelinde düzenlenen törenler, sergiler, çocuk atölyeleri ve kültür-sanat etkinlikleri vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Cumhuriyet’in başkenti Ankara’ya atılan tarihi adımın 106. yılı dolayısıyla düzenlenen programlar kapsamında, ABB Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu Anıtkabir’i ziyaret etti. Etkinlikler daha sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’da ilk karşılandığı yer olan Dikmen Keklikpınarı’nda düzenlenen resmî törenle devam etti.

Yüzlerce seğmenin katıldığı tören, çok sayıda vatandaşın katılımıyla tamamlanırken, programlar gün boyunca Başkent’in farklı noktalarında gerçekleştirilen kültür ve sanat etkinlikleriyle sürdü.