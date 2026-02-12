Ankara Kent Konseyi (AKK), Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve İnönü Vakfı iş birliğiyle düzenlenen “Bir Cumhuriyet Hanımefendisi: Mevhibe İnönü Anma Programı”, Başkent’in tarihsel ve toplumsal hafızasına katkı sunan anlamlı bir buluşmaya sahne oldu.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Cumhuriyet’in ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün eşi olmasının yanı sıra; aydınlık yaşamı, toplumsal çalışmaları, zarafeti ve kararlı duruşuyla Cumhuriyet’in ilk yıllarına damga vuran Mevhibe İnönü, vefatının 34’üncü yılında Ankara Kent Konseyi Binası’nda düzenlenen programla yâd edildi.

Program; panel, söyleşi, dinleti ve sunumlarla zenginleştirilirken, Mevhibe İnönü’nün Cumhuriyet idealiyle kurduğu güçlü bağ ve modern Türkiye’nin inşasındaki sembolik yeri çok yönlü biçimde ele alındı.

CUMHURİYET’İN VE İLKLERİN KADINI YÂD EDİLDİ

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın eşi Nursen Yavaş’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda; Mevhibe İnönü’nün sade yaşamı, sessiz gücü, toplumsal mirası ve “Cumhuriyet, Atatürk ve Kadın” idealiyle kurduğu bağ ön plana çıkarıldı.

AKK Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve sanatçı Pınar Ayhan’ın moderatörlüğünde düzenlenen panel ve dinletilerde, Mevhibe İnönü’nün “ilklerin kadını” olarak sergilediği duruş, Cumhuriyet tarihindeki konumu ve örnek kişiliği katılımcılar tarafından farklı yönleriyle değerlendirildi.

Program boyunca yapılan konuşmalarda, Mevhibe İnönü’nün yalnızca bir Cumhurbaşkanı eşi değil; aynı zamanda Cumhuriyet’in değerlerini hayatının her alanında yaşayan ve yaşatan bir figür olduğuna dikkat çekildi.

NURSEN YAVAŞ: “DEĞİŞTİRMEK İÇİN ÖNCE İNANMAK GEREKİR”

Programın ev sahipliğini üstlenen ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın eşi Nursen Yavaş, konuşmasında Mevhibe İnönü’nün sessiz ama etkili liderliğine vurgu yaptı.

