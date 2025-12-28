Bolu ve Zonguldak’ta yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 29 Aralık Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildi. Ankara’da ise okulların tatil edildiğine dair valilikten resmî bir açıklama yapılmadı.

DÜZCE'de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildi.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, 'Hafta sonu boyunca vilayetimiz genelinde etkili olan ve meteorolojik tahminlere göre yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artıracak olan kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın güvenliği için bazı tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda 29 Aralık 2025 Pazartesi, vilayetimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ile Kur'an kurslarında (yetişkinler hariç) eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu olan kadın personel ile (sağlık, güvenlik gibi 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği ilgili birimler tarafından değerlendirilerek planlanacaktır) malul, engelli ve hamile kamu çalışanları da 1 gün idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederiz.' denildi.

Bolu’da eğitime 1 gün ara

Bolu’da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi. Bolu Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada; rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur’an kursları dâhil olmak üzere tüm eğitim kurumlarının tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile 0-6 yaş aralığında çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı belirtildi. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumunun ise birim amirlerince değerlendirileceği kaydedildi. Meteoroloji verilerine göre kentte kar yağışının etkisini sürdürmesinin beklendiği de vurgulandı.

Zonguldak’ta okullar tatil, üniversitede finaller ertelendi

Zonguldak’ta da kar, fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, güvenlik tedbirlerinin alındığını belirterek, tüm hizmet içi eğitimler ve e-sınav faaliyetlerine de 1 günlük ara verildiğini açıkladı.

Kreş ve anaokuluna giden çocuğu olan kadın personel ile malul, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Öte yandan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörlüğü, 29 Aralık Pazartesi günü yapılması planlanan final sınavlarının 3 Ocak Cumartesi gününe ertelendiğini açıkladı.

Ankara’da okullar tatil mi?

Meteorolojik tahminlere göre Ankara’da da soğuk hava ve yer yer yağış etkili olsa da, Ankara Valiliği tarafından 29 Aralık Pazartesi günü için okulların tatil edildiğine dair resmî bir açıklama yapılmadı. Başkentte eğitim-öğretim faaliyetlerinin şu an için normal seyrinde devam etmesi bekleniyor.

Yetkililer, hava koşullarına bağlı olarak yeni bir karar alınması halinde kamuoyunun resmî kanallar üzerinden bilgilendirileceğini belirtiyor.