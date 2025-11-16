CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kilis’te düzenlenen ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinginde hükümeti eleştirerek, “Bu ülkenin başına bir CHP’li cumhurbaşkanı getireceğiz. Ardından tarafsız cumhurbaşkanına geçip parlamenter sistemi kuracağız. Bir devri kapatacağız” dedi.

Özel’e ziyaretleri sırasında Mansur Yavaş da eşlik etti.

“Emekli açlık sınırının 8 bin TL altında maaş alıyor”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingde yaptığı konuşmada Türkiye’deki ekonomik tabloya dikkat çekti.

Emeklilerin yıllarca çalıştığını ancak bugün devletin emekliyi “unuttuğunu” savunan Özel, şunları söyledi:

“Emekli maaşı bugün açlık sınırından 8 bin TL aşağıda. Emekli yıllarca emek etti, şimdi emeğinin karşılığını almak yerine kaderine terk edildi.”

“Türkiye’de 13,5 milyon işsiz var; Avrupa’nın tamamından fazla”

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerine devam eden Özel, Türkiye’deki işsizliğin boyutuna dikkat çekerek:

“AB’de toplam 13 milyon işsiz var. Türkiye’de tek başına 13,5 milyon işsiz bulunuyor. Bu beceriksizlikle mücadele etmenin tek yolu sandığı getirmek ve iktidarı değiştirmektir.”

dedi.

Özel, enflasyonla ilgili “dünyada yalnızca 5 ülkede yüksek enflasyon var” diyerek Türkiye’nin gıda enflasyonunda dünya ortalamasının 7 katına çıktığını vurguladı.

“Ergenekon ne kadar kumpassa, İBB dosyası da o kadar kumpastır”

İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasını değerlendiren Özel, sert açıklamalarda bulundu:

“Ergenekon ne kadar kumpassa İBB dosyası da o kadar kumpastır. Arkadaşlarımız masumdur. Bu iddianame çökecek.”

Özel, davadaki tutuklulukların sona ermesi gerektiğini belirterek:

“Bir tutuksuz yargılama yapılmalı ve bu zulüm bitmelidir.”

dedi.

“CHP’yi kapatmaya çalışıyorlar”

Konuşmasının sonunda CHP’ye kapatma davası açılmak istendiğini öne süren Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Benim partimi kapatmaya çalışıyorlar. Kenan Evren yaptı, şimdi yine aynısını deniyorlar. Ancak biz güçlü bir anayasa ile partileri millet açar, millet kapatır diyeceğiz.”

Özel, CHP’nin uzun soluklu bir seçim çalışmasına hazırlandığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

“Gerekirse 1000 günlük dünyanın en büyük seçim kampanyasını yapacağız. Ne yaparlarsa yapsınlar iktidarı değiştireceğiz. CHP’li bir cumhurbaşkanı gelecek, ardından tarafsız cumhurbaşkanı ve parlamenter sistem kurulacak. Bir devri kapatacağız.”