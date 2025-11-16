İzlenme rekorları kıran “Recep İvedik” serisinin yeni filmi için hazırlıklar hız kazandı. Çekimlerin Ocak ayında başlaması planlanırken, Şahan Gökbakar’ın yeni proje için yeniden Disney Plus ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Ünlü komedyen, bugün yaptığı paylaşımda “2026'da... Baba zağlam geliyah!” ifadeleriyle serinin yeni filmini duyurdu.

Serinin En Büyük Filmi Olacağı Konuşuluyor

Kulis bilgilerine göre Şahan Gökbakar’ın senaryo çalışmalarını sürdürdüğü yeni “Recep İvedik” macerası, bu kez 2 bölüm halinde platformda yer alacak.

Filmin ilk bölümü, 2026’da okulların kapanmasıyla birlikte izleyiciyle buluşacak.

İkinci bölümün ise okulların açıldığı dönemde yayınlanması planlanıyor.

Yapım ekibinden sızan bilgilere göre yeni projenin, bugüne kadar çekilmiş en büyük ve en kapsamlı “Recep İvedik” filmi olacağı konuşuluyor. Serinin hayranları, sürpriz konusuyla merak uyandıran yeni yapımı şimdiden beklemeye başladı.