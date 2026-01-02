Kütahya Valiliği, meteoroloji verilerine dayanarak kent genelinde sert soğuk hava koşullarının etkili olacağını açıkladı. Yapılan değerlendirmede, hava sıcaklığının gece saatlerinden itibaren sıfırın altında 13 dereceye kadar düşeceği, yüksek rakımlı ilçe, belde ve köylerde ise bu değerin eksi 15 dereceyi bulmasının beklendiği bildirildi.

Valilik açıklamasında, gece yarısından sonra etkisini artırması beklenen aşırı soğukların don ve buzlanmaya yol açabileceği, bunun da trafik, toplu taşıma ve yaya ulaşımı açısından risk oluşturacağı vurgulandı. Bu kapsamda, 2 Ocak 2026 Cuma günü kent genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında (kreş ve gündüz bakımevleri hariç) eğitime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Eskişehir’de 5 İlçede Taşımalı Eğitim Durduruld

Eskişehir Valiliği de soğuk hava ve buzlanma riskine karşı tedbir aldı. Yapılan açıklamada, Çifteler, Seyitgazi, Günyüzü, Mihalıççık ve Sivrihisar ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamında öğrenim gören öğrenciler için yarın 1 gün süreyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilik, olumsuz hava koşullarının özellikle kırsal bölgelerde ulaşımı zorlaştırabileceğine dikkat çekerek, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.