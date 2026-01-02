Yangın, saat 21.00 sıralarında Alsancak Mahallesi Muzaffer İzgü Sokak'taki kafede çıktı. 2 katlı bir kafenin çatı katından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekiplerince alevlere müdahale edilirken, dumandan etkilenen Z.E. ve kocası M.E., sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Alsancak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karı kocanın hastanede tedavisi devam ederken, itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. Şömineden çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)

Kaynak: DHA