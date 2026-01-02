Olay, saat 18.00 sıralarında Akarca Mahallesi Fota Sokak üzerinde meydana geldi. 2 katlı metruk binanın çatısı ve 2'inci katının bir kısmı yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü. Çocukların kartopu oynadığı sırada çöken kısımdan saçılan parçalar nedeniyle elektrik telleri zarar gördü. Mahallede elektrik kesintisi oldu. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. Kar yağışı altında adrese güçlükle ulaşan ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Hava koşullarının normale dönmesiyle binanın yıkımının başlayacağı öğrenildi. (DHA)

Kaynak: DHA