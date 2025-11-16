Eskişehir'de 23 Temmuz’da çıkan orman yangınında hayatını kaybeden AKUT gönüllüleri İlker Onarıcı ve Bayram Eren Arslan için Ankara’da iki ayrı hatıra ormanı oluşturuldu.

İlker Onarıcı İçin Yenimahalle’de 500 Fidan Dikildi

Eskişehir Seyitgazi’de başlayıp Afyonkarahisar sınırına sıçrayan orman yangınına müdahale sırasında şehit olan aikido eğitmeni ve AKUT gönüllüsü İlker Onarıcı adına Ankara Yenimahalle’de hatıra ormanı kuruldu.

Törene şehidin ailesi, yakınları, Orman Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Salih Çetiner, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, AKUT gönüllüleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlik kapsamında 500 çam fidanı toprakla buluşturularak “Şehit İlker Onarıcı Hatıra Ormanı” oluşturuldu.

Şehidin kızı Rüzgar Onarıcı, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Babam çok merhametli bir insandı. Arama kurtarma çalışmalarına kendisini adamıştı. AKUT bünyesinde her operasyona katılmıştı.”

Orman Genel Müdür Yardımcısı Çetiner ise Onarıcı’nın “Yeşil Vatan’ı korurken şehit düştüğünü” belirterek aileye başsağlığı diledi.

Bayram Eren Arslan İçin Mamak’ta Hatıra Ormanı

Aynı yangında şehit olan bir diğer AKUT gönüllüsü Bayram Eren Arslan için de Ankara’nın Mamak ilçesinde hatıra ormanı oluşturuldu.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Salih Çetiner, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, şehidin ailesi, AKUT gönüllüleri ve vatandaşların katıldığı etkinlikte 500 çam fidanı dikildi. Oluşturulan ormana “Şehit Bayram Eren Arslan Hatıra Ormanı” adı verildi.

Şehidin babası Gürsel Arslan, yoğun katılımın kendilerini duygulandırdığını belirterek şunları söyledi:

“Yozgat, Afyonkarahisar ve Ankara Mamak’ta fidan dikmemiz için birçok yer verdiler. Yüzlerce fidanı toprakla buluşturduk. Bundan sonra onları yeşertmek bizim görevimiz. Oğlum bu fidanları korumak için şehit oldu. Her yeşeren fidanda onların adı yaşayacak.”