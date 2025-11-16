Senaryosunu Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, şimdilik “Sevgililer Günü” adıyla anılan film bugün sete çıktı. Başrollerde Aslı karakteriyle Eda Ece, Yıldırım Demir rolüyle de Kaan Yıldırım yer alıyor. Yapımın, Sevgililer Günü haftasında Netflix’te izleyiciyle buluşması planlanıyor.

Yeni İsimler Kadroya Dahil Oldu

Saner Ayar’ın yapımcılığını üstlendiği filmde, kulis bilgilerinin sızmasıyla birlikte kadroya dahil olan 7 oyuncunun rolleri de netleşti.

• Devrim Yakut, Aslı’nın terasında buluştuğu komşusu Piraye karakterini canlandıracak.

• Seren Şirince, Aslı’nın yakın arkadaşı Melek rolüyle kamera karşısına geçecek. Eda Ece ve Seren Şirince, daha önce İlişki Durumu Karışık dizisinde de birlikte rol almıştı.

• Onur Gözeten, Melek’in çapkın erkek kardeşine hayat verecek.

• Mekin Sezer, Arda isimli hacker karakterini canlandıracak.

• Kürşat Demir, filmde Enis rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

• Pelin Uluksar, Yıldırım’ın eski sevgilisi Esin karakteriyle hikâyeye dahil olacak.

• Tamer Levent ise Piraye’nin gençlik aşkı Suaviyi oynayacak.

Film, romantik-komedi türünde güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken senaryosuyla şimdiden merak uyandırıyor.