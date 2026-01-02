Borsa İstanbul’da çarşamba günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,37 değer kazanarak 11.261,52 puandan tamamladı.

Yeni işlem gününe yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 35 puan ve yüzde 0,31 artışla 11.296,52 puana yükseldi. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,46 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,40 geriledi.

Sektör Endekslerinde Madencilik Öne Çıktı

Sektör endeksleri arasında en fazla yükseliş yüzde 0,84 ile madencilik sektöründe görülürken, en çok düşüş yüzde 1,51 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı endeksinde yaşandı.

Küresel Piyasalarda Teknoloji Hisseleri Pozitif Seyrediyor

Küresel piyasalarda, yılın ilk işlem gününde teknoloji hisselerinin öncülüğünde pozitif bir görünüm dikkat çekiyor. Yeni yıl tatilinin yer aldığı haftada likidite sınırlı kalmaya devam ederken, yatırımcıların yeniden işlemlere başlamasıyla önümüzdeki hafta piyasa hacminin artması bekleniyor.

Bir süredir piyasaların odağında yer alan teknoloji hisselerinde yüksek değerleme endişeleri, yılın ilk işlem gününde yerini alıcılı bir seyre bıraktı. Özellikle vadeli işlemlerde ABD’li teknoloji hisselerindeki yükseliş öne çıkıyor.

Fed Başkanlığı Belirsizliği Sürüyor

Analistler, yeni yılda birçok Wall Street analistinin ABD piyasalarına yönelik iyimser tahminler açıklamasının, risk iştahını desteklediğini belirtiyor. Ayrıca, Mayıs ayında göreve başlayacak yeni ABD Merkez Bankası (Fed) başkanının netleşmesiyle piyasalarda daha olumlu bir atmosferin oluşabileceği ifade ediliyor.

Öte yandan, Fed başkanının kim olacağına yönelik belirsizlikler devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump’ın desteklediği adayı bu ay içerisinde açıklaması bekleniyor.

Gündemde PMI Verileri Var

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ile imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise küresel imalat sanayi PMI verilerinin yakından takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.400 puan seviyeleri direnç, 11.200 ve 11.100 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.