Et ve Süt Kurumu (ESK), yurt dışından canlı hayvan ve karkas alımıyla ilgili ortaya atılan iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, tüm faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü ve her yıl ilgili kurumlar tarafından denetlendiğini bildirdi.

ESK’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kurumun piyasa regülasyonu kapsamında gerçekleştirdiği dış alım faaliyetlerine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Yurt dışı canlı hayvan ve karkas alımı faaliyetlerimize dair gündeme getirilen asılsız iddialar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklama yapılmıştır. Benzer iddialar 8 Kasım 2023 tarihinde de ortaya atılmış, ancak kurumumuz tarafından yapılan duyuruyla söz konusu iddiaların gerçek dışı olduğu açıkça ortaya konulmuştur.”

Açıklamada, kırmızı et piyasasında dönemsel manipülatif fiyat artışlarını önlemek amacıyla dış ticaret tedbirlerine başvurulduğu ve yapılan tüm işlemlerin mevzuat kapsamında ilgili kurumlarca düzenli olarak denetlendiği belirtildi.

ESK, şeffaflık, hesap verebilirlik ve kamu yararı ilkeleri doğrultusunda piyasa düzenleme faaliyetlerinin sürdürüleceğini vurguladı.

ESK Genel Müdürü Taylan’dan İddialara Sert Tepki

Öte yandan ESK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mücahid Taylan da kendisi ve Macaristan’da faaliyet gösterdiği iddia edilen bir şirketle ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Taylan, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Son günlerde bazı basın-yayın organlarında şahsım ve Macaristan’da mukim bir şirket hakkında gerçekle bağdaşmayan iddialara yer verildiği görülmektedir. Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine atandığım 14 Eylül 2023 tarihinden sonraki dönem bir yana, bu şirketin 2021 yılından bu yana Türkiye’ye veya AB ülkelerine yönelik herhangi bir ithalat ya da ihracat faaliyeti bulunmamaktadır.”

Şirketin yıllardır AB ve Türkiye pazarlarında hiçbir ticari faaliyet göstermediğini belirten Taylan, söz konusu iddiaların “tamamen kurgudan ibaret” olduğunu ifade etti.

“İddialar İftiradır, Hukuki Süreci Başlatacağım”

Taylan, iddiaların hem kendisini hem de kurumu hedef aldığını belirterek şu açıklamada bulundu:

“Macaristan’daki şirketin ESK ile ticari ilişki kurduğu yönündeki iddialar gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan, basit bir incelemeyle dahi çürütülebilecek ifadelerden ibarettir. Bu iddiaların şahsımı ve kurumumu karalama amacı taşıdığı açıktır. Tüm faaliyetlerim, ilgili mevzuata ve etik kurallara uygun şekilde yürütülmektedir.”

Taylan, hakkındaki iftira niteliğindeki açıklamalar nedeniyle gerekli hukuki ve cezai süreçleri başlatacağını ve sürecin takipçisi olacağını belirterek kamuoyuna teşekkür etti.