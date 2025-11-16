Öğretmenler, bu süreçte mesleki çalışma programlarını okula gitmeden çevrim içi olarak tamamladı.

Atatürk Haftası ve Fidan Dikim Etkinlikleri

Ara tatilin Atatürk Haftasına denk gelmesi nedeniyle tüm okullarda özel etkinlikler gerçekleştirildi. Öğrenciler, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında

– Atatürk’ün emanet ettiği değerlere sahip çıkmayı amaçlayan etkinliklere katıldı,

– Fidan dikim programlarında yer aldı,

– Atatürk’e ve vatan sevgisine ilişkin duygu ve düşüncelerini yansıtan mesaj kartlarını diktikleri fidanlara yerleştirdi.

Türkiye Genelinde Eğitim Yarın Yeniden Başlıyor

81 ilde tüm okullar yarın itibarıyla eğitim öğretime kaldığı yerden devam edecek. Öğrenciler ve öğretmenler, birinci dönemin ikinci kısmına yoğun bir programla girecek.

2025–2026 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi

Birinci dönem sona erme tarihi: 16 Ocak 2026

Yarıyıl tatili: 19 Ocak 2026 – 30 Ocak 2026

İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026

İkinci dönem ara tatili: 16 – 20 Mart 2026

2025–2026 eğitim öğretim yılı bitiş tarihi: 26 Haziran 2026

Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci ve öğretmen, ikinci eğitim sürecine yarın itibarıyla yeniden merhaba diyecek.