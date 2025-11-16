Haymana Belediyesi ve Sokak Oyunları Federasyonu tarafından Kapalı Spor Salonunda düzenlenen Sokak Oyunları Şenliği ile çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı. Etkinlikte seksek, halat çekme, çuval yarışı gibi geleneksel sokak oyunlarını oynayan çocuklar hem eğlendi hem de kültürel mirası yaşatma fırsatı buldu.

Şenlik boyunca çocukların neşesi salonu doldururken, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren miniklere çeşitli hediyeler takdim edildi. Etkinliğe katılan tüm çocuklara ikramlarda bulunuldu.

Haymana Belediyesi yetkilileri, geleneksel oyunların yaşatılması ve çocukların sosyal aktivitelerle buluşturulması amacıyla bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.