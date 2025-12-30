Fenerbahçe’de gündem şimdiden kongre tartışmalarıyla dolu. Sarı‑lacivertli camiada olağanüstü genel kurul çağrıları yükselirken, kulübün eski başkanı Ali Koç’un bu sürece nasıl bir tavır alacağı merak konusu oldu.

Geçtiğimiz dönemde yaşanan gelişmelerle birlikte, kulüp içinde bazı kesimlerin seçim yapılması gerektiğini savunduğu belirtiliyor. Bu süreçte Ali Koç ile mevcut başkan Sadettin Saran arasında görüşmelerin yapıldığı ve kulübün geleceği üzerine fikir alışverişinde bulunulduğu öne sürüldü.

Bazı iddialara göre Koç’un, güven oyu almak amacıyla kongre kararı alınması gerektiğini Saran’a ilettiği, ancak kendisinin adaylık düşüncesi olmadığını söylediği konuşuluyor. Bu ifadeler, camiada “Ali Koç aday mı olacak?” sorusunu yeniden gündeme getirdi.

Fenerbahçe’de kulüp üyeleri arasında da seçim talepleri tartışılıyor. Bir kısım kongre üyesi, olağanüstü kurul çağrısı yaparken, diğer bir kesim bu kararın kulübün istikrarı için olumsuz etkileri olabileceğini savunuyor.

Ali Koç’un geçmiş seçim süreçlerinde de camiadan destek aldığı biliniyor; önceki yıllarda yapılan birçok kongrede başkanlığa aday olmuş ve koltuğunu korumuştu.

Fenerbahçe’de Olağanüstü Kongre Tartışmasının Arkasındaki Sebep

Fenerbahçe’de olağanüstü kongre gündemi, kulüp içi yönetim ve sportif sebeplerin yanı sıra başkan Sadettin Saran’ın gözaltına alınması ile doğrudan bağlantılı. Gözaltı haberi, camiada ve kongre üyeleri arasında yönetimin güvenilirliği ve kulübün geleceği konusundaki tartışmaları artırdı.

Bazı üyeler, yönetimsel kriz ve hukuki süreçler nedeniyle kulübün geleceğini netleştirmek amacıyla seçim yapılmasını savunuyor.

Taraftar ve üye grupları, belirsizliklerin ortadan kalkması ve kulüp istikrarının sağlanması için olağanüstü kongre çağrısı yapıyor.

Bu süreç, Ali Koç gibi geçmişte başkanlık deneyimi olan isimlerin olası adaylığını da gündeme taşıdı.

Kısaca, Saran’ın yaşadığı hukuki durum, Fenerbahçe’deki kongre tartışmalarının temel tetikleyicisi olarak görülüyor.

Şu an için resmî bir adaylık açıklaması yapılmadı ancak kulüpte olası bir seçim olması hâlinde Ali Koç’un ismi hâlâ konuşulanlar arasında yer alıyor. Kongrenin tarih ve şekliyle ilgili resmî açıklamanın kulüp yönetiminden gelmesi bekleniyor.

