FIFA, VAR sonrası sıkça tartışılan ofsayt kuralını köklü şekilde yenilemeyi hedefleyen önemli bir süreci resmî olarak gündeme aldı. Dünyanın en büyük futbol otoritesi, gol sayısını artırmak ve hücum futbolunu daha fazla teşvik etmek için ofsayt kuralında radikal bir değişiklik üzerinde çalışıyor.

Eski Sistem Kökten Gözden Geçiriliyor

Mevcut kurala göre, bir hücum oyuncusu vücudunun gol atabilecek herhangi bir parçası, savunma hattının önündeyse ofsayt sayılıyor. FIFA’nın gündemdeki önerisine göre bu kriter değişecek; sadece oyuncunun tamamı savunma hattının önündeyse ofsayt sayılacak. Yani, saldırgan oyuncunun “tamamen savunmacının önünde olması” yeni kuralın temel şartı olacak.

“Wenger Yasası” Tekrar Masada

Bu fikrin arkasında, FIFA Gelişim Direktörü Arsène Wenger gibi uzun yıllardır futbola katkı yapan isimlerin düşünceleri bulunuyor. Wenger’e göre bu kural değişikliği, futbolu daha akıcı hâle getirip tartışmalı VAR kararlarını azaltabilir. Yeni kural, milimetrik ofsayt iptallerini minimize etmeyi amaçlıyor.

2026 Öncesi Resmî Değerlendirme Başladı

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dubai’de düzenlenen Dünya Spor Zirvesi’nde bu konunun artık ciddi şekilde tartışıldığını ilk kez açıkça kabul etti. 2026 Dünya Kupası öncesinde oyunun daha seyir zevkli ve gol odaklı hâle getirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Yeni Kural Ne Getirecek?

Saldırgan oyuncular için ofsayt kararları daha esnek olacak

Tartışmalı VAR ofsaytları azalabilir

Maçlarda gol ve hızlı hücum sayıları artabilir

Oyun temposu daha akıcı hâle gelebilir

Bu düzenleme 2026 Dünya Kupası öncesinde test edilebileceği gibi, uygun görülürse 2026/27 sezonundan itibaren bütün profesyonel liglerde uygulanmaya başlayabilir.