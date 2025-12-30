Beşiktaş’ın uzun yıllar formasını giyen kaptanı Necip Uysal, sezon sonunda profesyonel futbol kariyerini noktalayacağını duyurdu. Siyah‑beyazlı kulübün altyapısından yetişen 34 yaşındaki deneyimli oyuncu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada duygularını samimi bir şekilde paylaştı.

Necip Uysal, 22 yılı aşkın süredir Beşiktaş formasını terlettiğini belirterek, “Bu renklere yüreğimi verdim, hayallerimi burada yaşadım. Kariyerimi burada sonlandırmak benim için onur,” ifadelerini kullandı. Sezon sonunda şartlar ne olursa olsun sadece Beşiktaş forması altında futbolu bırakacağını vurguladı.

Deneyimli kaptan, açıklamasında kulübe, takım arkadaşlarına ve taraftarlara teşekkür ederek, yaşanan süreçle ilgili “Sonu böyle olmasını istemezdim” sözleriyle içten bir sitem de dile getirdi. Bu karar, siyah‑beyazlı camiada büyük yankı uyandırdı.

Uysal, sezon sonuna kadar antrenmanlara devam edeceğini ve futbolculuk kariyerine saygı çerçevesinde son vereceğini belirtti. Böylece 22 yıllık Beşiktaş macerası, aynı kulüp altında noktalacak.



Doğum Tarihi ve Yeri: 24 Temmuz 1989, İstanbul, Türkiye

Mevki: Orta saha / Defans

Kulüp Kariyeri: Tüm profesyonel kariyerini Beşiktaş’ta geçirdi; altyapıdan A takıma yükseldi.

Forma Numarası: Genellikle 20 numarayı kullandı

Öne Çıkan Başarılar:

Süper Lig şampiyonlukları (2015-16, 2016-17, 2020-21 gibi)

Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası zaferleri

Milli Takım: Türkiye U21 ve A Milli Takım’da görev aldı

Oyun Tarzı: Disiplinli, çok yönlü orta saha; savunmada ve hücumda denge sağlayabilen oyuncu

Liderlik Özelliği: Takım kaptanı olarak saha içinde ve dışında liderlik yaptı