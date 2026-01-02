Ankara’da etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi 11 dereceye kadar düştü. Soğuk hava dalgası, kentin simgeleri arasında yer alan Kuğulu Park’ta bulunan süs havuzunun bazı bölümlerinin buz tutmasına neden oldu.

Dün gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sonrası başkent genelinde dondurucu soğuklar hissedilirken, Kuğulu Park’taki kuğu ve ördeklerin yaşam alanları, havuz yüzeyinin buzla kaplanmasıyla daraldı. Beyaz örtüyle kaplanan parkta kartpostallık görüntüler ortaya çıkarken, bazı kuğu ve ördeklerin buz tabakaları üzerinde dolaştığı, bazılarının ise kulübelerine sığınarak vücut ısılarını korumaya çalıştığı gözlemlendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahminlerine göre, soğuk havanın gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yetkililer, başta buzlanma ve don olayları olmak üzere olası olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.