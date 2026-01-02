Çankaya Belediyesi ekipleri, yılın ilk gününde etkisini gösteren kar yağışının ardından ulaşımda aksama yaşanmaması ve olası buzlanmanın önüne geçilmesi amacıyla ilçe genelinde yoğun bir çalışma yürüttü. Belediye, 124 mahalleyi kapsayan koordineli planlama ile ana arterler, bağlantı yolları ve mahalle içlerinde karla mücadele faaliyetlerini eş zamanlı olarak gerçekleştirdi.

Gece saatlerinde başlayan yağış sonrası sahaya çıkan ekipler, kar küreme ve yol temizleme çalışmalarını kısa sürede hızlandırarak sürücü ve yayaların güvenliğini sağlamaya yönelik önlemler aldı.

Buzlanmaya Karşı Tuzlama Seferberliği

Kar yağışının artmasıyla birlikte belediye ekipleri, yol ve kaldırımlarda biriken karın temizlenmesi için iş makinelerini devreye aldı. Özellikle yaya yoğunluğunun fazla olduğu kaldırım ve merdivenlerde küreme ve tuzlama çalışmaları titizlikle yürütüldü.

Mühye’de bulunan Fen İşleri Şantiyesi’nden düzenli aralıklarla tuz sevkiyatı yapılarak cadde ve sokaklar hızlı şekilde tuzlandı. Kar kalınlığının daha fazla olduğu bölgelerde ise çalışmalar aralıksız sürdürüldü.

Yüksek Kesimler Öncelikli Olarak Temizlendi

Belediye ekipleri, kar yağışının daha etkili olduğu Yıldız, Oran, Dikmen, Cebeci, Öveçler ve Balgat başta olmak üzere ilçenin yüksek kesimlerinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına öncelik verdi. Çankaya Belediyesi, hava koşulları normale dönene kadar karla mücadele çalışmalarının kesintisiz devam edeceğini bildirdi.