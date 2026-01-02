Akşam saatlerinde Tarsus'a bağlı Kahramangülek - Karboğazı kara yolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 AHR 985 plakalı hafif ticari araç, buzlanma nedeniyle kayarak yol kenarında kara saplandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Koordinasyon Şube Müdürlüğü ekipleri, kar küreme kamyonu vasıtasıyla, aracı bulunduğu yerden kurtardı. İçerisinde aile bulunan araç, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bölgede yapılan kar küreme ve tuzlama işleminin ardından yoluna devam etti.

Kaynak: DHA