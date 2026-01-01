Kurtuluş Mahallesi’nde yaşayan Zeynep Ebrar Berk, babası Ahmet Berk ile birlikte kar yağışının ardından yürüyüşe çıktı. Yürüyüş sırasında Ervah Kabristanlığı’nın duvarında yer alan Türk bayrağı motiflerinin karla kaplandığını fark eden küçük Zeynep, babasının elini bırakarak bayrağı temizledi ve öptü.

O Anlar Kameralara Yansıdı

Zeynep Ebrar’ın bayrağa gösterdiği bu anlamlı davranış, belediyeye ait kar küreme ekipleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler, Aksaray Belediyesinin sosyal medya hesaplarından paylaşılmasının ardından kısa sürede büyük ilgi gördü.

Sosyal Medyada Duygulandırdı, Gururlandırdı

Paylaşılan video, izleyenleri hem duygulandırdı hem de gururlandırdı. Sosyal medya kullanıcıları, Zeynep Ebrar’ın bayrak sevgisini takdir eden çok sayıda yorum yaptı.

Başkan Dinçer’den Zeynep’e Ziyaret

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, bu anlamlı davranışın ardından Berk ailesini ziyaret ederek Zeynep Ebrar’a Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Küçük Yaşta Büyük Bir Duyarlılık

Henüz 7 yaşında olan Zeynep Ebrar Berk’in gösterdiği bu duyarlılık, bayrak sevgisinin ve milli değerlerin küçük yaşlarda nasıl benimsendiğini bir kez daha gözler önüne serdi.