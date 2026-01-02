İletişim Başkanlığı tarafında yapılan sanal medya paylaşımına göre, devlet ile millet iletişiminin köprüsü olan 2025'te CİMER'e 5,5 başvuru yapıldı ve başvuruların yüzde 96,8'ine yanıt verildi. Ortalama işlem süresi 11 güne düşürüldü. Toplam başvuru sayısı ise 41 milyonu aştı. Başvuruların en yoğun olduğu yaş grubu 27-35 yaş aralığı oldu. Başvuru sahiplerinin yaklaşık yüzde 57'sini erkekler, yüzde 43'ünü ise kadınlar oluşturdu. En çok başvuru yapılan konular ise nüfus işlemleri, tüketici hakları, sosyal yardımlar ve sağlık hizmetleri oldu.

EN ÇOK BAŞVURU YAPAN İLLER; ADANA, ANKARA VE ANTALYA

İletişim Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre, nüfus oranına göre en fazla başvuru yapılan iller; Adana, Ankara ve Antalya olarak öne çıktı. Başvuruların yüzde 96'sı dijital kanallar üzerinden alındı. Başvurular düzenli olarak raporlanarak karar alıcılara sunuldu. Bu kapsamda 2025 yılında CİMER'de 374 adet rapor ilgili kurum ve yetkililerle paylaşılarak vatandaşların politika yapım sürecine dahil olmasına zemin hazırlandı.

Ayrıca vatandaşların teknoloji kullanım pratikleri de dikkate alınarak 2025 yılında CİMER'in mobil uygulaması devreye alındı. Dijitalleşme adımları ve mobil uygulama ile erişilebilirlik artarken, uluslararası iki ödül kazanıldı. (DHA)