Ankara’da dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışının ardından Sincan Belediyesi, olumsuzluk yaşanmaması için tüm birimleriyle sahaya indi. Belediye, 19 kar küreme aracı, 4 transit tuzlama aracı, 11 kamyon, 5 kepçe ve 115 personelle karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Kar yağışı ve sonrasında oluşabilecek buzlanmanın günlük yaşamı aksatmaması amacıyla ilçe genelinde yol açma ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirildi. Alınan önlemler sayesinde ulaşımda aksama yaşanmazken, kar yağışı Sincan’da sorun yerine görsel bir güzelliğe dönüştü.

Ekipler Teyakkuz Halinde Göreve Başladı

Kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte teyakkuzda bekleyen belediye ekipleri hızla çalışmalarına başladı. Özellikle ana arterlerde trafiğin kesintisiz devam etmesi için yoğun mesai harcayan ekipler, sürücüler ve yayalar için güvenli ulaşım sağladı.

Çözüm Merkezi Talepleri Anında Değerlendirdi

Sincan Belediyesi’ne ait 24 saat hizmet veren 444 4 762 numaralı Çözüm Merkezi’ne gelen ihbar ve talepler, ekipler tarafından kısa sürede değerlendirilerek gerekli müdahaleler yapıldı. Buzlanma riski bulunan bölgelerde tuzlama çalışmaları artırılırken, trafik yoğunluğu yaşanabilecek noktalarda ek tedbirler alındı.

Ara Sokaklar ve Kırsal Mahalleler de Temizlendi

Öncelikli olarak ana güzergâhları açık tutan ekipler, gece boyunca ara sokaklarda da çalışmalarını sürdürdü. Kırsal mahallelerde kar küreme ve yol açma faaliyetleri yoğun şekilde devam ederken, yaya güvenliği için meydanlar, kaldırımlar, parklar ve yeşil alanlarda biriken karlar da temizlenmeye devam ediyor.