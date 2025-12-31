Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, yeni yıl dolayısıyla siyaset ve devlet dünyasından birçok ismi telefonla aradı. CHP’den yapılan açıklamada, Özel’in farklı siyasi görüşlerden liderlerle görüşerek yeni yıl temennilerini paylaştığı bildirildi.

Özel’in aradığı isimler arasında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan yer aldı.

Geniş Kapsamlı Tebrik Trafiği

Yeni yıl kapsamında yapılan görüşmelerde Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal da yer aldı.

Özgür Özel ayrıca Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, Sol Parti Genel Başkanı Önder İşleyen, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş ile eski Cumhurbaşkanları Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül’ü de telefonla aradı.

Eski Genel Başkanlar da Unutulmadı

CHP’nin önceki genel başkanları Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüşen Özel, tüm temaslarında sağlık, huzur, refah, barış ve adaletin hakim olduğu bir yıl temennisinde bulundu.

