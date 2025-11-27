Mamak Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda Üreğil Millet Bahçesi’nde yürüttüğü ata tohumu çoğaltım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekolojik Köy Yerleşkesi içerisinde yer alan Ata Tohumları Ambarı’nda, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden toplanan yerel tohumlar için özel üretim alanları oluşturularak çoğaltım faaliyetleri titizlikle devam ettiriliyor.

Yerel çeşitlerin korunması ve geleceğe aktarılması amacıyla yürütülen çalışmalar, özellikle sürdürülebilir tarım açısından büyük önem taşıyor. 2025 yılı ata tohumu üretim sezonunun başarıyla tamamlanmasıyla birlikte elde edilen taze ve sağlıklı tohumlar ambar stoklarına kazandırıldı. Mamak Belediyesi ekipleri, yeni sezon için de hazırlıklarını hızlandırmış durumda. 2026 üretim takvimi kapsamında tohum çeşitlerinin ekim alanlarına dağılımı planlanıyor; yenileme dönemleri belirleniyor ve uygun ekim-dikim stratejileri oluşturuluyor. Belediye, bu kapsamlı planlama ile ata tohumlarının doğal yapısının korunarak gelecek nesillere aktarılmasını hedefliyor.

2025 Ekim–Dikim Sezonundan Öne Çıkanlar

Belediye tarafından 2025 sezonunda Üreğil Millet Bahçesi’nde birçok yerel çeşit toprakla buluşturuldu. Bu yıl ekimi yapılan çeşitler arasında balkız oturak fasulye, sultan bamya, acur, mısır, siyah ve beyaz domates türleri, ampul domates, mor dilimli domates, iri köy ve çeri domatesler, yumurta domates, pembe çeri domates, dolmalık biber, beyaz sırık fasulye ile kara ve beyaz karpuz yer aldı.

Sezon boyunca tüm çeşitlerin gelişimi düzenli olarak takip edildi. Sağlıklı şekilde olgunlaşan tohumlar ise özenle ayrıştırılarak Ata Tohumu Ambarı’nda taze stok olarak yerini aldı.