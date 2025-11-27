Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2015’te sadece 565 olan trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, Ekim 2025 itibarıyla 332 bin 10’a yükseldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre ise şarj altyapısında soket sayısı yaklaşık 37 bine ulaştı.

Emobilite Operatörleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Berkay Somalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altyapının hızla büyüdüğünü belirterek, “2024 sonunda 22 bin olan şarj soketi sayısı, 2025 Ekim itibarıyla yaklaşık 37 bine ulaştı. Bir yılda yaklaşık 15 bin yeni soket kuruldu” dedi.

AC ve DC Soketler: Yatırım Maliyetleri ve Kullanım Alanları

Mevcut altyapıda 21 bin AC (Alternatif Akım) ve 16 bin DC (Doğru Akım / Hızlı Şarj) soketi bulunuyor. Somalı, yatırım maliyetlerinin soket tipine göre değiştiğini belirterek, AC soket başına ortalama 1.000 dolar, DC soket başına ise 20-30 bin dolar maliyet bulunduğunu söyledi.

Sadece şarj cihazları ve bağlantı altyapısı dikkate alındığında, sektöre yapılan toplam yatırımın 500-600 milyon dolar seviyesinde olduğunu aktaran Somalı, 2030 için 143 bin, 2035 için ise 273 bin soket hedeflendiğini vurguladı.

Kullanıcı Tercihleri ve Altyapı Planlaması

Elektrikli araç kullanıcıları genellikle araçlarını iş yerinde, evde ve alışveriş merkezlerinde park halindeyken şarj ediyor. Bu nedenle 7,4-11 kW’lık AC şarj istasyonları ön plana çıkıyor.

DC hızlı şarj istasyonları ise yolculuk sırasında hızlı şarj ihtiyacı için tercih ediliyor. Sektör planlamalarında DC soketlerine 20-25 araç, AC soketlerine ise 9-10 araç düşecek şekilde altyapı oluşturuluyor. Somalı, 1,5 milyon elektrikli araç için minimum 150 bin soket gerektiğini söyledi.

Trafo ve Şebeke Yatırımları Altyapı Maliyetlerini Artırıyor

Sektördeki en önemli zorluklardan biri, şebeke kapasitesinin yetersiz kaldığı durumlarda şirketlerin kendi trafolarını kurmak zorunda kalması. Somalı, “Trafo yatırımları toplam maliyetler içinde önemli bir kalem. Soket sayısı arttıkça, şebekeden temin edilecek enerji ihtiyacı da yükseliyor ve ek altyapı yatırımları zorunlu hale geliyor” diye konuştu.