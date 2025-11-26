İYİ Parti Genel Başkanı partisinin haftalık grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu önce Muharrem İnce’nin kurduğu Memleket Partisi’nin eski sözcüsü İpek Özkal’ın İYİ Parti’ye katılması nedeniyle parti rozetini taktı.

TBMM'de kurulan süreç komisyonunun oluşturduğu heyetin İmralı'ya giderek terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesini ve Devlet Bahçeli’nin “gerekirse dar ağacına giderim” sözlerini sert bir şekilde eleştirdi.

“Kürtleri PKK'dan ayrıştırmaya çalışan devlet aklı gitmiş, Öcalan'ı Kürtlerin ulusal lideri yapmaya çalışan Devlet Bahçeli aklı gelmiştir.” diyen Dervişoğlu, “Bir de 'darağacına giderim' diyorsun. Sen darağacına Türkiye Cumhuriyeti devletini çıkarıyorsun farkında mısın?. Kulaklarınızda şu söz çınlasın: İhanetin zaman aşımı yoktur. İhanetin yaşı da yoktur zaman aşımı da yoktur” diye konuştu.

ATANMAYAN ÖĞRETMENLER

AK Parti İktidarının Eğitim sistemimizdeki çöküşün merkez üssü olduğunu, öğretmenler, yoksulluğa itildiğini, atamalar, partizanlığa kurban edildiğini vurgulayan Dervişoğlu” Bugün 5-6 milyon ev gencinden bahsediyorsak bunun ilk denemesi, “atanamayan öğretmenler” rezaletidir. Milli Eğitim Bakanlığı; vizyon üreten bir kurum olmaktan çıkartılmış, kaynaklarımızı ve evlatlarımızın geleceğini, Bir takım yapılara aktaran, tüketen ve yok eden aracı bir kurum haline getirilmiştir.” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanının konuşmasının satır başları şöyle :

“DEVLET AKLI GİTMİŞ”

Türkiye Cumhuriyeti, küresel hokkabazların “eşit vatandaşlık” tanımıyla değil, Yurttaş eşitliği anlayışıyla kuruldu. Kürtler ile PKK’lı teröristler arasına her zaman kalın duvarlar çekti.

Bu duvarlardır ki, ne kadar zorlanırsa zorlansın, Türkiye’de bir iç çatışmayı her zaman engelledi.

İmralı süreci ve Öcalan’ın doğrudan muhatap alınması ise Evvela bu anlatıyı yıkmış,

Kürtleri Öcalan’ın vesayeti altına almanın yolunu açmıştır.

Şimdiyse, Kürtler ile PKK’yı birbirinden ayırmaya çalışan “Devlet Aklı” gitmiş,

Yerine Öcalan’ı Kürtlerin ulusal lideri yapmaya çalışan Devlet Bahçeli aklı gelmiştir.

Cumhuriyet, Fertlerin kendi aralarında ve Devletle, Aracısız, pazarlıksız, komisyonsuz ilişki kurabilmesidir. Bu yüzden Türkiye’nin her vatandaşı Kimliklerinden bağımsız haklarda ve sorumluluklarda eşittir, eşit olmalıdır.

Kürtlere yaklaşırken PKK terörizmine ve Öcalan canisine paye vermekse, Sadece cumhuriyetimize ve anayasamıza yapılan açık bir saldırı değil, - Aynı zamanda cumhuriyeti korumak için and içmiş savcılarımızın da, Mutlaka ve mutlaka dikkate alması gereken aleni bir suçtur.

Bu Cumhuriyetin, Kürt vatandaşlarıyla ilişki kurması için, Ne Öcalan’a ne de PKK’ya ihtiyacı yoktur.

Bu İmralı süreci devam ettiği takdirde bunun iki sonucu olacaktır. Birincisi, vatandaşlar artık devlet ile doğrudan, vasıtasız ilişki kuramayacaktır. Her kimlik grubunun kendi liderleri veya partileri üzerinden,

Gerekirse çete, mafya, kartel ya da terör örgütü kurarak, İktidar ile hak ve imtiyazlar için pazarlık yapmayı kendine hak görecektir.

İşte İYİ Parti’yi, Bu ülkenin milliyetçi, vatanperver, her vatandaşını telaşa düşüren, feveran ettiren şey budur. Zaten, Bahçeli bir Kürt bir de Alevi cumhurbaşkanı yardımcısı talebini daha önce dile getirmiştir.

Meclis başkanı, Anayasa’nın 3. maddesinden rahatsız olduğunu alenen ifade edebilmektedir.

Cumhurbaşkanı ise, hayallerinde, başka bir Cumhur’un reisi olacağı günü beklemekte,

Türkiye’yi etnisitelerle tanımlamaktadır.

“TERÖRİSTİN AYAĞINA GİTTİLER”

En nihayetinde Meclise getiremedikleri teröristin ayağına gittiler. Gizli saklı gittiler. “Ben gitmedim, kim gitti bilmiyorum” diyerek gittiler. Çünkü içeride bir yerde kalan son vicdan kırıntısı

Durun diyordu onlara. Ama emir demiri kesti!

Ama kapıkulu olmanın dayanılmaz rezilliğini, Dik durmanın yüceliğine tercih ettiler.

Teröristi muhatap alan Teröristbaşı 50 bin insanın katilini en ciddi muhatap bilenler,

Artık ne derlerse desinler, Bizim muhatabımız değillerdir. Yaşınızı başınız almış olsanız da

Az ötede oynayın. Oynayabildiğiniz vakte kadar. Her an şu ses kulağınızda çınlasın!

İHANETİN ZAMANAŞIMI YOKTUR!

İHANETİN ZAMANAŞIMI YOKTUR!

İHANETİN YAŞI DA YOKTUR;

ZAMANAŞIMI DA YOKTUR!”