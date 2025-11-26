Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, ‘Türkiye’de Milli Güvenlik Mimarisi’nin Yeniden Düşünülmesi’ başlıklı programda Türkiye’nin yeni güvenlik konseptine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Devletin temelinin adalet olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, “Yeni dönemde güvenlik ile demokrasiyi adalet ekseninde yeniden tanımlamak zorundayız” dedi.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Kurtulmuş, 5 Ağustos’tan bu yana çalışmalarını sürdüren Türk Demokrasi Komisyonu’nun 18 toplantı yaptığını, toplumun tüm kesimlerinden isimlerin dinlendiğini açıkladı. Sürecin sonuna gelindiğini belirten TBMM Başkanı, yürütülen terörle mücadele ve demokratik dönüşüm arayışını şöyle tanımladı:

“Terörsüz Türkiye süreci, Türkiye demokrasisinin başarısıdır. Bu süreç tamamlandığında çatışma çözümü alanında ‘Türkiye modeli’ dünyada tüm siyaset merkezlerinde ve üniversitelerde ders olarak okutulacaktır.” Kurtulmuş, Türkiye’nin emperyal güçlerin bölge üzerindeki hesaplarını “terör örgütlerini devre dışı bırakarak bozma iradesine sahip olduğunu” da vurguladı.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.