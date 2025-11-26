Bir okuma kulübü olarak başlayan küçük bir topluluk, deprem bölgesinde bir çocuğun “Kitaplarım enkaz altında kaldı” sözleriyle tüm yönünü değiştirdi.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş'ın haberine göre; Sağlıkçı olarak gittiği Hatay’da bu cümleyi duyan Havva Ertuğrul, önce kitap sözü verdi, ardından çadır okullar, kütüphaneler, öğretmen istihdamı ve hatta evlere uzanan büyük bir dayanışma hareketinin fitilini ateşledi. Bugün “Ülkem Okuyor” adıyla dernekleşen yapı, on binden fazla çocuğa kitap, burs, barınma ve psikososyal destek sağlıyor; Türkiye’nin dört bir yanında eğitime erişemeyen çocuklara umut taşımayı sürdürüyor.

“BİZ BİR OKUMA KULÜBÜ OLARAK BAŞLADIK”

Havva Ertuğrul, derneğin çıkış noktasını anlatarak, “Biz bir okuma kulübü olarak başladık. Planımız aslında ülkeyi okutmaktı. Birlikte okuyan insanlardık. Ama depremin ilk günü sağlıkçı olarak Hatay’a gittim.” ifadelerini kullandı.

Depremin üçüncü gününde karşılaştığı küçük bir çocuğun sözlerinin her şeyi değiştirdiğini belirten Ertuğrul, “‘Kitaplarım enkaz altında kaldı’ diyen bir çocuğa ‘Sen iste, ben kitap getiririm’ diye söz verdim. O gün bugündür bu sözü tutmak için hem kendim hem gönüllülerimizle çalışıyoruz” dedi.

