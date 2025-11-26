Ankara Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek mağazaları, ABB Marketler ve mobil araçlarda ucuz et satmak için Et ve Süt Kurumu’na iki ayrı başvuru yaptı. Belediye, “Altyapı hazır, fiyat listesini gönderin, hemen başlayalım” dedi ancak Kurum 2023’te de bu yıl da talebi reddetti.

Kurumun ret yazısında, üretim kapasitesinin Tarım Kredi Marketleri ve zincir marketlere yönlendirildiği, bu nedenle ABB’ye ürün verilemeyeceği belirtildi. Böylece belediyenin ucuz et planı yine rafa kalktı.

ESK’nın Ankara’daki tek satış mağazası da 2023’te yüksek kira gerekçesiyle kapatılmıştı. ABB ise bu boşluğu uygun fiyatlı et satışıyla doldurmak istedi ama izin çıkmadı.