Katolik dünyasının yeni lideri Papa 14. Leo, yarın Türkiye’ye geliyor. Vatikan’ın doğruladığı programa göre Papa, üç günlük ziyaretinde Ankara, İstanbul ve İznik’te bir dizi temas gerçekleştirecek. Dinler arası diyalog ve bölgesel barış mesajlarının öne çıkacağı ziyaret, Papa’nın göreve başladıktan sonraki ilk yurtdışı seyahati olması nedeniyle ayrıca dikkat çekiyor.

Anıtkabir ve Beştepe Ziyareti

Papa 14. Leo, yarın sabah saatlerinde Ankara’ya iniş yapacak. İlk olarak devlet protokolü tarafından karşılanacak olan Papa, ardından Anıtkabir’i ziyaret edecek. Programda daha sonra Cumhurbaşkanlığı’nda yapılacak resmi görüşme yer alıyor. Bu görüşmenin, Türkiye–Vatikan ilişkilerinin geleceği açısından önemli başlıklara sahne olması bekleniyor.

Papa’nın Ankara temaslarının ardından İstanbul’a geçeceği belirtiliyor. İstanbul’daki programının merkezinde hem Müslüman hem de Hristiyan topluluklarla bir araya gelmek bulunuyor. Sultanahmet Camii’nde kısa bir ziyaret planlanırken, gün içinde İstanbul’daki farklı Hristiyan cemaatlerinden temsilcilerle buluşmalar yapılacak. Ayrıca büyük katılımlı bir ayinin de hazırlıkları tamamlandı.

İznik'te Ayine Katılacak!

Ziyaretin en dikkat çeken durağı ise İznik olacak. Papa, 1700 yıl önce toplanan Birinci İznik Konsili’nin anma törenine katılmak üzere helikopterle ilçeye geçecek. Hristiyan dünyasında büyük sembolik anlamı olan bu ziyaretin, Katolik ve Ortodoks kiliseleri arasındaki diyaloğu güçlendirmesi bekleniyor.

Türkiye’deki üç günlük temaslarının ardından Papa 14. Leo, programına Lübnan’da devam edecek. Ziyaretin genel çerçevesine bakıldığında, hem dini hem de siyasi mesajların birlikte verileceği yoğun bir diplomasi trafiği öne çıkıyor.