Kısa bir süre önce Basın İlan Kurumu (BİK) Ankara Bölge Müdürlüğü görevine atanan Atakan Çelik’e Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği’nden (AGYD) ‘hayırlı olsun’ ziyareti gerçekleştirildi.

Sonsöz Gazetesi’nden Rıza Pehlivan’ın haberine göre; AGYD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Uzun, Başkan Yardımcıları Serdar Nalcı ve Umut Karakülah, BİK Ankara Bölge Müdürlüğü görevine atanan Atakan Çelik’i makamında ziyaret ederek ‘yeni görevinde başarılar’ diledi.

“ANKARA BASINI İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT”

AGYD Başkanı Ömer Uzun, BİK Ankara Bölge Müdürlüğü görevine gazetecilik mesleğine uzun yıllar hizmet etmiş ve basın sektöründe basamakları bir bir çıkmış deneyimli bir ismin gelmesinin son derece önemli ve mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

“BASIN SEKTÖRÜNÜN GELİŞMESİNDE CEMİYET VE DERNEKLERİN ROLÜ ÇOK ÖNEMLİ”

BİK Ankara Bölge Müdürü Atakan Çelik ise öncelikle ziyaretlerinden ötürü AGYD Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerine memnuniyetlerini belirterek özellikle yerel medyanın gücüne ve önemine vurgu yaptı.

Ziyarette BİK Ankara Bölge Müdürü Atakan Çelik’e BİK Ankara Bölge Müdür Yardımcısı Kaşdaş da eşlik etti.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.