Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Aydoğdular Dernek Başkanı Yurtseven Aydoğdu ve Akören Çarsak Köyü Dernek Başkanı Muhittin Aydoğdu ve Dernek yönetimleriyle bir araya geldi.

Derneklerin daha iyi bir noktaya gelmesi için özveriyle çalışan dernek çalışanları, Başkan Özarslan'a hayata geçirmek istedikleri projeler hakkında bilgi verdi.

Başkan Özarslan2ın konuya ilişkin ifadeleri şöyle: "Aydoğdular Dernek Başkanı Sn. Yurtseven Aydoğdu ile Akören Çarsak Köyü Dernek Başkanı Sn. Muhittin Aydoğdu ve dernek yönetimlerini belediyemizde ağırladık. Misafirlerimize ziyaretleri sebebiyle teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.