AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Zonguldak mitinginde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı hedef alan sözlerine yanıt verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zonguldak mitinginde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın geçmiş dönemde çorba yardımı yaptığına dair ifadeler kullandı. Özel, söz konusu açıklamada 19 Mart sürecine atıfta bulunmuştu.

Bu sözlerin ardından AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Gökçek, Yavaş’ın davranışını eleştirerek, polise saldıran kişilere çorba ve battaniye dağıtıldığını öne sürdü. Ayrıca belediye projeleri ve bazı harcamaları örnek göstererek kaynak kullanımına dair değerlendirmelerde bulundu.

Tartışma kısa sürede ulusal gündemde yer buldu. Konuyla ilgili hem CHP hem de Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yapılacak açıklamalar takip ediliyor.