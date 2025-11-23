Ankapark ile ilgili tartışmalar yeniden gündeme oturdu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Mansur Yavaş’a yöneltilen “Ankapark ve dinozorlar” sorularının gerçek muhatabının Yavaş olmadığını söyleyerek sert bir açıklama yaptı. Yavuzyılmaz, projenin yıllar önceki yönetim döneminde yapıldığını hatırlatıp suçlamaların yön değiştirmesini “yüzsüzlük” sözleriyle eleştirdi.

Ankapark’ın sorumluluğu kimde

Yavuzyılmaz konuşmasında, milyonlarca dolar harcanarak inşa edilen ve yıllarca kullanılamayan dinozor figürleriyle gündeme gelen Ankapark’ın, Yavaş göreve gelmeden önceki belediye yönetiminin kararı olduğunu vurguladı. “Bu kadar para harcanıp çürümeye terk edilen bir projenin hesabını bugün Yavaş’a sormaya kalkmak akılla mantıkla bağdaşmaz” diyerek sorumluluğun açık olduğunu ifade etti.

“Gerçekleri ters yüz etmeye çalışıyorlar”

Yavuzyılmaz’a göre Ankapark tartışması, seçim dönemlerinde sıkça kullanılan bir siyasi malzeme haline geldi. Yavaş’ın göreve gelmesinden sonra parkın belediyeye devri için verilen hukuki mücadeleyi hatırlatan Yavuzyılmaz, “Bugün konuşulan dinozorların hepsi eski dönemin eseri. Vatandaşın parasını nereye gömdüklerini unutturmak için suçu tersine çevirmeye çalışıyorlar” dedi.

Dinozorlar ve milyonluk zarar yeniden gündemde

Ankapark’ın içinde yer alan, bakımsızlıktan zarar gören dev dinozor maketleri yıllardır tartışma konusu olmaya devam ediyor. Yıllar içinde çürüyen ve kullanılmaz hale gelen figürlerin maliyeti hâlâ tam olarak açıklanmış değil. Ankara kamuoyunda “milyonlarca dolar nereye gitti” sorusu yine gündemin en sıcak başlıklarından biri.

Siyasette Ankapark kavgası sürecek

Son açıklamalarla birlikte Ankapark dosyası yeniden siyasi arenanın merkezine oturdu. Yavuzyılmaz’ın çıkışı, CHP’nin Yavaş’a yönelik eleştirileri geri püskürtme stratejisinin de bir parçası olarak görülüyor. Tartışmanın önümüzdeki günlerde daha da büyümesi bekleniyor.