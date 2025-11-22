Etkinliğe, Ukrayna Büyükelçisi Nariman Celal, AB Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas, Goethe Enstitüsü Ankara Direktörü Petra Köppel-Meyer ve çok sayıda davetli katıldı.

Ukrayna’nın Direnişi ve Özgürlük Mücadelesi

Büyükelçi Celal, belgeselin Ukraynalı askerlerin Rus ateşi altında 2 bin metre ilerleyerek Andriivka köyünü özgürleştirmesini konu aldığını hatırlatarak, “Bu hikaye; direnişin, cesaretin, korkunun, acının ve maalesef ölümün öyküsüdür. Özgürlüğün ve bağımsızlığın gerçek bedeli üzerine düşünmemiz gerekiyor” dedi.

Celal, etkinliğin amacının Ukrayna halkının varoluş mücadelesini ve savaşın gerçekliğini daha geniş kitlelerle paylaşmak olduğunu vurguladı ve AB ile Türkiye’nin desteğine teşekkür etti.

Avrupa Birliği ve İnsan Hikayesi

AB Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Vilcinskas, etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu hikaye sadece metrelerle ölçülmüyor; insanlar açısından cesaret ve kayıplarla ölçülen bir hikaye” ifadelerini kullandı. Vilcinskas, belgeselin Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının insani boyutunu güçlü şekilde ortaya koyduğunu belirtti.

Sanatın Tanıklığı

Goethe Enstitüsü Ankara Direktörü Köppel-Meyer, belgeselin sanat yoluyla gerçeğe tanıklık etmenin güçlü bir örneği olduğunu vurguladı ve Almanya’nın Ukrayna’nın yanında kararlılıkla durduğunu hatırlattı.

Yönetmen Çernov’un Mesajı

Yönetmen Mstıslav Çernov, belgeselin Türkiye’de gösterilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Filmim, Ukrayna halkının toprakları için ödediği bedeli ve bu topraklara olan bağlarını anlatıyor. Umarım hepimiz, Ukrayna’nın yeniden inşa edildiğini ve gelecekte mutlu olduğunu göreceğiz” dedi.