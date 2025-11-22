Bakan Tekin mesajında, “Öğrenme yolculuğumuzda bizleri yalnız bırakmayan, kendi başarı hikâyelerini bu ülkenin evlatlarının güçlü yarınlarında arayan öğretmenlerimizi, ‘Hatıran Yeter’ mottosuyla yalnız bırakmıyor, birlikte hatırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar Öğretmenlerini Ziyaret Etmeye Davet Edildi

Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü haftası boyunca tüm vatandaşları, kendi öğretmenlerini veya çocuklarının öğretmenlerini ziyaret etmeye davet etti. Bakan, mesajında ayrıca “Bu değerli farkındalık çalışmasına verecekleri desteklerden ötürü tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

