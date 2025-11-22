Türkiye’ye AB ve STA kapsamı dışında ithal edilen otomobillere ek vergi uygulaması bugün itibarıyla başladı.

Bu karar, özellikle bazı popüler modellerin fiyatlarını artıracak. Zam gelmesi beklenen modeller arasında Honda Civic, Jazz, CR-V ve HR-V; Toyota Corolla Cross, RAV4 ve Land Cruiser; Nissan X-Trail; Subaru Forester ve Crosstrek; Suzuki Jimny bulunuyor.

Yetkililer, ek verginin otomobil fiyatlarına yansıyacağını ve tüketicilerin alım planlarını gözden geçirmesi gerektiğini belirtiyor.