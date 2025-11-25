Ankara’nın Altındağ ilçesindeki Emin Antik Sanat Merkezi, 29 Kasım–25 Aralık 2025 tarihleri arasında çok sayıda sanatçıyı bir araya getiren “Rengin Ahengine Boyanan Düşler” adlı karma sergiye ev sahipliği yapacak. Sergi, 25 Aralık’a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Açılış, cumartesi günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek.

Etkinlikte Abdulkadir Göğüş, Aligholi Mardani, Belgin Recepoğlu Şavlı, Canan Bayraktar, Cemal Güvenç, Ceyda Çoksezen, Ebru Coşkun, Emel Ertürk, Erdem Öztürk, Fehnur İpek, Ferman Aydın, Gülay Yüksel, Gülhan Müftüoğlu, Hatice Soysal, Hikmet Duruer, Işıl Özşik, İsmet Yılmaz, Mehmet Emin Kayserili, Müfit Yüksel, Neşe Gümüşcüoğlu, Nevzat Akoral, Nilgün Tan, Nurettin Şahin, Nüzhet İslimyeli, Orhan Gürel, Raif Gökkuş, Saadet Gözde, Sabri Akça, Şeref Bigalı, Vahap Taşkınsoy ve Yeser Dördüncü gibi değerli isimler eserleriyle yer alacak.

Sergi, resimden modern yorumlara uzanan geniş bir seçki sunarak sanat tutkunlarına renklerin ve duyguların birleştiği özel bir atmosfer vaat ediyor.