Sincan Belediyesi, Ankaraspor ile oynanacak karşılaşma öncesinde misafir tribününe ayrılan seyirci kapasitesinde güncelleme yapıldığını duyurdu. Yapılan görüşmeler sonucunda, ilk olarak 100 kişi olarak belirlenen misafir tribün kontenjanı 195 kişiye çıkarıldı.

MKE Ankaragücü Spor Kulübü Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, taraftarların maça gösterdiği yoğun ilgiye teşekkür edilerek şu ifadeler kullanıldı:

“Maça göstermiş olduğunuz yoğun ilgi ve destek için tüm taraftarlarımıza teşekkür ederiz.”

Kulüp yönetimi, artırılan kontenjanın taraftarların karşılaşmayı daha geniş katılımla takip edebilmesi için önem taşıdığını belirtti.