Türkiye’nin hafızasına kazınan Münevver Karabulut cinayeti, Netflix’in yeni belgeseliyle yeniden tartışmaların odağına yerleşti. Henüz 17 yaşındayken vahşice öldürülen Karabulut’un ölümü, 2009 yılında ülke genelinde büyük infial yaratmış, aylarca kamuoyunun en çok konuştuğu olaylardan biri olmuştu. Platform, davanın seyrini, delilleri, adli süreci ve dönemin toplumsal atmosferini ele alan bir belgesel hazırladı.

Netflix’in üzerinde çalıştığı belgeselin, yalnızca cinayetin kronolojisini değil; davanın medyadaki yansımalarını, toplumsal reaksiyonları ve ailelerin yıllar boyunca adalet arayışını da detaylı biçimde aktardığı öğrenildi. Belgeselde hem Karabulut ailesi hem de dönemin soruşturma sürecine tanıklık eden isimlerin anlatımlarına yer veriliyor.

Ne Olmuştu?

Münevver Karabulut, 3 Mart 2009’da Cem Garipoğlu tarafından vahşice öldürülmüş, olay uzun süre Türkiye’nin gündeminden düşmemişti. Garipoğlu’nun daha sonra cezaevinde intihar etmesi, davanın tartışmalarını tamamen bitirmemiş; özellikle yıllar boyunca deliller, cezaevi süreci ve soruşturma raporları kamuoyunda hep merak konusu olmuştu.

Netflix’in bu projeyi hazırlarken çok yönlü bir araştırma yaptığı, arşiv görüntülerine, dosya kayıtlarına ve uzman görüşlerine yer verdiği belirtiliyor. Belgeselin yayımlandığında, özellikle cinayet davalarına, adalet mekanizmasına ve medya-toplum ilişkisine ilgi duyan izleyicilerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Platformun yayın tarihine ilişkin kesin bir açıklama yapmadığı ancak belgeselin son aşamaya geldiği ifade ediliyor. Bu yapım, Türkiye’de işlenen en çok tartışılan cinayetlerden birini yeniden gündeme taşımış durumda.